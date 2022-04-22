ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Украина уже почти два месяца сражается с роSSийскими оккупантами. Захватчиков выбили из трех областей, ситуация начала стабилизироваться и поэтому возобновились продажи новых автомобилей. На данный момент ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине во время войны выглядит следующим образом:

Chery Tiggo 2 Pro (см. фото вверху)

Этот китайский кроссовер можно купить по цене от 452 258 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 109 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Есть две подушки безопасности, ABS+EBD, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и др.

Fiat 500

Знаменитый Fiat 500 продается в нашей стране во время войны по цене от 460 000 гривен. Он оснащается бензиновым 1,2 л двигателем мощностью 69 л.с. Есть много подушек безопасности и большая возможность персонализации.

Ford Transit Courier

Коммерческий микроавтобус Ford Transit Courier в базовой комплектации стоит от 475 660 гривен. Он оснащается бензиновым 1,0 л двигателем мощностью 100 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 1,5 л дизелем стоит 621 860 гривен.

Skoda Fabia

В базовой комплектации Skoda Fabia стоит от 481 290 гривен. Под капотом у нее находится бензиновый 1,0 л двигатель мощностью 80 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Покупателям предлагают три комплектации этой модели.

BAIC X3

Китайский бренд BAIC появился в Украине только несколько месяцев назад, перед началом полномасштабного вторжения роSSийских войск. Покупателям предлагают кроссовер BAIC X3 по цене от 485 144 гривен. Он оснащается бензиновым 1,5 л двигателем мощностью 116 л.с.

Между тем, ранее стало известно, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.