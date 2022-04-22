ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Украина уже почти два месяца сражается с роSSийскими оккупантами. Захватчиков выбили из трех областей, ситуация начала стабилизироваться и поэтому возобновились продажи новых автомобилей. На данный момент ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине во время войны выглядит следующим образом:

ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Chery Tiggo 2 Pro (см. фото вверху)

Этот китайский кроссовер можно купить по цене от 452 258 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 109 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Есть две подушки безопасности, ABS+EBD, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и др.

Fiat 500

ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Знаменитый Fiat 500 продается в нашей стране во время войны по цене от 460 000 гривен. Он оснащается бензиновым 1,2 л двигателем мощностью 69 л.с. Есть много подушек безопасности и большая возможность персонализации.

Ford Transit Courier

ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Коммерческий микроавтобус Ford Transit Courier в базовой комплектации стоит от 475 660 гривен. Он оснащается бензиновым 1,0 л двигателем мощностью 100 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 1,5 л дизелем стоит 621 860 гривен.

Skoda Fabia

ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

В базовой комплектации Skoda Fabia стоит от 481 290 гривен. Под капотом у нее находится бензиновый 1,0 л двигатель мощностью 80 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Покупателям предлагают три комплектации этой модели.

BAIC X3

ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

Китайский бренд BAIC появился в Украине только несколько месяцев назад, перед началом полномасштабного вторжения роSSийских войск. Покупателям предлагают кроссовер BAIC X3 по цене от 485 144 гривен. Он оснащается бензиновым 1,5 л двигателем мощностью 116 л.с.

Между тем, ранее стало известно, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — ВерещукНа 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Блок рекламы


Похожие новости
Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"
РоSSийские автоперевозчики поругались с промышленниками из-за транспорта из ЕСРоSSийские автоперевозчики поругались с промышленниками из-за транспорта из ЕС
Четыре эвакуационных автобуса из Мариуполя прибыли в ЗапорожьеЧетыре эвакуационных автобуса из Мариуполя прибыли в Запорожье
Полиция нашла угнанный автомобиль под Киевом, подробности: "Обнаружены повреждения"Полиция нашла угнанный автомобиль под Киевом, подробности: "Обнаружены повреждения"
Антирекорд: автогаз в Украине подорожал до 30 грн за литрАнтирекорд: автогаз в Украине подорожал до 30 грн за литр
Оккупанты украли и разобрали на запчасти... новый пожарный автомобиль, - НебитовОккупанты украли и разобрали на запчасти... новый пожарный автомобиль, - Небитов
Бесплатную растаможку автомобилей могут продлитьБесплатную растаможку автомобилей могут продлить
В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0
Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки
Крупнейший в мире автопроизводитель ушел из РФКрупнейший в мире автопроизводитель ушел из РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости