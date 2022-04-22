Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"

Германия передаст на нужды Вооруженных Сил Украины сотню бронированных тягачей MAN HX81.

Об этом сообщают в УкрАвтопром.

В скором времени Минобороны Германии доставит Украине вооружение и военную технику, в том числе бронированные тягачи, на общую сумму 307 миллионов евро.

"Отметим, что седельные тягачи MAN HX81 колесной формулы 8х8, разработанные совместно с компанией Rheinmetall, были использованы бундесвером в 2013 году. Машины предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов грузоподъемностью до 73 т - прежде всего танков Leopard. Полный вес автопоезда может достигать 130 т"– пишут в УкрАвтопроме.

В то же время, в списке военной помощи ВСУ от Германии нет тяжелого вооружения, которое Украина хотела получить.