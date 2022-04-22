2022-04-22
РоSSийские автоперевозчики поругались с промышленниками из-за транспорта из ЕС
Промышленники переживают за импортные комплектующие.
РоSSийские промышленники выступают за то, чтобы не вводить запреты на транспортные поставки с Евросоюза, поскольку есть угроза дефицита и подорожания комплектующих. Однако роSSийские автоперевозчики просят правительство по белорусскому образцу ввести запрет на въезд в РоSSию европейского транспорта. Об этом пишут росСМИ, информирует
При этом, по мнению перевозчиков, необходимо разрешить перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах.
Они отмечают многократный рост стоимости перевозки после введения пятого пакета санкций ЕС, риск безработицы и потенциальную потерю отечественными компаниями рынка объемом €2,5 млрд.
Середа Елена, ZN.ua