РоSSийские автоперевозчики поругались с промышленниками из-за транспорта из ЕС

Промышленники переживают за импортные комплектующие.

РоSSийские промышленники выступают за то, чтобы не вводить запреты на транспортные поставки с Евросоюза, поскольку есть угроза дефицита и подорожания комплектующих. Однако роSSийские автоперевозчики просят правительство по белорусскому образцу ввести запрет на въезд в РоSSию европейского транспорта. Об этом пишут росСМИ, информирует ZN.ua.

При этом, по мнению перевозчиков, необходимо разрешить перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах.

Они отмечают многократный рост стоимости перевозки после введения пятого пакета санкций ЕС, риск безработицы и потенциальную потерю отечественными компаниями рынка объемом €2,5 млрд.


Середа Елена, ZN.ua

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