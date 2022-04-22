РоSSийские автоперевозчики поругались с промышленниками из-за транспорта из ЕС

РоSSийские промышленники выступают за то, чтобы не вводить запреты на транспортные поставки с Евросоюза , поскольку есть угроза дефицита и подорожания комплектующих. Однако роSSийские автоперевозчики просят правительство по белорусскому образцу ввести запрет на въезд в РоSSию европейского транспорта. Об этом пишут росСМИ, информирует ZN.ua .

При этом, по мнению перевозчиков, необходимо разрешить перецепку прицепов или перегрузку товара в специально выделенных зонах.