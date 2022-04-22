На Запорожье упал гражданский Ан-26, один человек погиб, двое – травмированы (обновлено)

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

На Запорожье упал гражданский Ан-26, один человек погиб, двое – травмированы (обновлено)
Ілюстративне фото
Фото: azh.kz

В Запорожской области утром 22 апреля произошло чрезвычайное событие. Упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Пока обстоятельства выясняются. Подробности обещают сообщить впоследствии.

Обновление 12:10. В результате падения транспортного самолета АН-26 над Запорожской областью один человек погиб, двое – пострадали.

"Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, который, по предварительной информации, принадлежал Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются" , – сообщили в пресс-службе ОВА.

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

"На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", – добавили в ОВА.

Обновление. Упавший в Запорожской области Ан-26 не принадлежал Вооруженным силам Украины. Это гражданский самолет, выполнявший технический рейс, заявил депутат ВРУ, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, сбивающее мирные самолеты. Эта авиакомпания, совершавшая технический вылет этого самолета, никакого отношения к военным действиям не имеет", - цитирует нардепа агентство УНН.

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