В Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс

В Запорожской области утром 22 апреля произошло чрезвычайное событие. Упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Пока обстоятельства выясняются. Подробности обещают сообщить впоследствии.