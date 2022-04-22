В Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс

Есть пострадавшие, обстоятельства выясняются.

В Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс
Ілюстративне фото
Фото: azh.kz

В Запорожской области утром 22 апреля произошло чрезвычайное событие. Упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Пока обстоятельства выясняются. Подробности обещают сообщить впоследствии.

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