На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент

Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26.

Как сообщают в Запорожской ОВА, воздушное судно выполняло технический рейс.

"Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Ан-26 - это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.