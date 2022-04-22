2022-04-22
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26.
Как сообщают в Запорожской ОВА, воздушное судно выполняло технический рейс.
"Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Ан-26 - это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.
Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.
Катерина Петренко, politeka.net