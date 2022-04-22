2022-04-22
Опубликовали график дополнительных эвакуационных поездов на 22 апреля — Укрзалізниця
С Донбасса можно эвакуироваться из города Покровск.
© Василий Артюшенко, ZN.UA
На официальном сайте
Во вторник, 12 апреля, поезда будут курсировать по следующим направлениям:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
Анна Данилович, ZN.ua