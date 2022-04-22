Опубликовали график дополнительных эвакуационных поездов на 22 апреля — Укрзалізниця

С Донбасса можно эвакуироваться из города Покровск.

Опубликовали график дополнительных эвакуационных поездов на 22 апреля — Укрзалізниця
© Василий Артюшенко, ZN.UA

На официальном сайте "Укрзалізниці" опубликован график дополнительных эвакуационных рейсов в пределах Украины. Время отправки мое изменяться и следите за обновлениями.

Во вторник, 12 апреля, поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
  • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

Анна Данилович, ZN.ua

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