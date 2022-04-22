В Европе заметили два шикарных Maybach из Украины: кому они принадлежат

В столице Австрии Вене заметили два Mercedes-Maybach GLS 600 с почти идентичными украинскими номерами. Эти роскошные внедорожники принадлежат непубличному бизнесмену Игорю Воронову – владельцу сети тренажерных залов SportLife, ресторанов "Фелини" и "Царское село".

Об этом пишут в издании ТопЖир.

Mercedes-Maybach GLS 600 бизнесмена Воронова стал первым подобным автомобилем в Украине. Теперь выяснилось, что таких внедорожников двое. Кроме того, Игорь Воронов имеет Bentley Flying Spur, Ferrari FF, купе Rolls-Royce Phantom и многие другие элитные автомобили с его любимой комбинацией цифр - 7733.

"Это очень удивило наших австрийских коллег из Autogespot. Нам же интересно, как машины покинули Украину во время военного положения и уехал ли в Австрию их владелец", - поинтересовались в издании, информирует Апостроф.

Стоит отметить, что Mercedes-Maybach GLS 600 стоит около 200 тысяч евро в базовой версии. Автомобиль оснащен 557-сильным V8 твин-турбо и разгоняется до сотни за 4,9 секунды. В отличие от стандартного Mercedes GLS вариант от Maybach четырехместный – с двумя отдельными креслами второго ряда, дополненными электроприводом вентиляцией и массажерами.


Лиза Бровко, Апостроф

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