Украинский ледокол "Ноосфера" совершил первый рейс в Антарктиду

Украинский ледокол "Ноосфера" вернулся в Чили, совершив рейс в Антарктиду. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре. Судно доставило украинскую и польскую экспедиции на станцию "Академик Вернадский".

Это был первый рейс "Ноосферы" к ледяному континенту под сине-желтым флагом. В этом же рейсе была запланирована программа исследований Южного океана. Большую часть программы пришлось отменить из-за роSSийско-украинской войны. Однако впервые за 20 лет украинской экспедицией были отобраны пробы донных отложений в океане.

"То есть за первый рейс "Ноосферы" в Антарктику мы имеем и пересменку украинских экспедиций, и международное сотрудничество, и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана. В условиях войны, когда другие страны у нас спрашивали, сможем ли мы хотя бы провести ротацию зимовщиков на "Вернадском", это можно назвать не просто победой, а очень большой победой на антарктическом фронте", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.