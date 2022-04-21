Четыре эвакуационных автобуса из Мариуполя прибыли в Запорожье

Четыре эвакуационных автобуса с жителями Мариуполя приехали в Запорожье.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Усталые, но в безопасности" - так закончилась миссия по спасению жителей Мариуполя сегодня. В эвакуационной колонне в Запорожье прибыло 79 мариупольцев", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что на объездном пути вблизи села Каменское три автобуса застряли на грунтовой дороге. Спасатели помогли им выбраться из ловушки, и в конце концов колонна смогла продолжить движение до пункта назначения.

"В настоящее время все люди в безопасности и находятся в Запорожье", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, как сообщалось, вчера из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам - они заночевали в Бердянске и затем продолжили путь в Запорожье.