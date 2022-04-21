Lamborghini "засветила" обновленный кроссовер: как выглядит горячий Urus

В сети появились фото обновленного кроссовера Lamborghini Urus. Авто в этом году получит серию обновлений в рамках фейслифтинга, информирует Апостроф.

Об этом сообщает профильный портал "Carscoops".

Тестовый автомобиль "поймали" фотографы-шпионы во время тестов. Примечательно, что машина не была закамуфлирована и имела простую матово-черную обёртку, недостаточно скрывающую все новые детали дизайна.

Судя по фото, в авто немного другие водозаборники на переднем бампере, теперь они соединены со светодиодными фарами, подобно Huracan Tecnica. Еще есть набор вентиляционных отверстий капота, подобных на предыдущих прототипах Urus.

В общем, передний бампер является единственным изменением по сравнению с предыдущим матово-черным Urus, который был замечен в январе 2021 года. Год назад более спортивная передняя часть также была установлена на прототипах Urus, хотя тогда она была хорошо скрыта под надлежащим камуфляжным покрытием.

Относительно задней части обновленный бампер получил новые боковые вентиляционные отверстия в соответствии с формой задних крыльев, больший диффузор, а также некоторые новые фальшивые вентиляционные отверстия и угловые детали над ним. Lamborghini сохранил четыре выхлопные трубы, как и в текущем Urus.

Urus EVO будет еще более мощным. Улучшенная версия 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 641 лошадиных сил (478 кВт/650 л.с.) в текущей модели, может легко производить более 700 лошадиных сил.

Обновленный Lamborghini Urus должен дебютировать в августе 2022 года на Pebble Beach Concours d’Elegance.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — ВерещукНа 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai превратила минивен в "космический корабль": как выглядит роскошный кемперHyundai превратила минивен в "космический корабль": как выглядит роскошный кемпер
Ferrari выпустит первый кроссовер: что о нем известноFerrari выпустит первый кроссовер: что о нем известно
BMW обновила флагмана: как выглядит кросовер X7BMW обновила флагмана: как выглядит кросовер X7
1 литр топлива на 100 километров: в Китае представили современный бюджетный кроссовер, фото1 литр топлива на 100 километров: в Китае представили современный бюджетный кроссовер, фото
"Позор роSSийской армии": Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія""Позор роSSийской армии": Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія"
Французы показали новый кроссовер Renault AustralФранцузы показали новый кроссовер Renault Austral
Kia готовится обновить свой популярный кроссоверKia готовится обновить свой популярный кроссовер
Toyota разрабатывает новый кроссовер-купеToyota разрабатывает новый кроссовер-купе
В Сети показали обновленный Ford FocusВ Сети показали обновленный Ford Focus
Skoda начала выпускать новый кроссовер-купеSkoda начала выпускать новый кроссовер-купе
Последние новости
Подгружаем последние новости