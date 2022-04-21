Lamborghini "засветила" обновленный кроссовер: как выглядит горячий Urus

В сети появились фото обновленного кроссовера Lamborghini Urus. Авто в этом году получит серию обновлений в рамках фейслифтинга, информирует Апостроф .

Об этом сообщает профильный портал "Carscoops".

Тестовый автомобиль "поймали" фотографы-шпионы во время тестов. Примечательно, что машина не была закамуфлирована и имела простую матово-черную обёртку, недостаточно скрывающую все новые детали дизайна.

Судя по фото, в авто немного другие водозаборники на переднем бампере, теперь они соединены со светодиодными фарами, подобно Huracan Tecnica. Еще есть набор вентиляционных отверстий капота, подобных на предыдущих прототипах Urus.

В общем, передний бампер является единственным изменением по сравнению с предыдущим матово-черным Urus, который был замечен в январе 2021 года. Год назад более спортивная передняя часть также была установлена на прототипах Urus, хотя тогда она была хорошо скрыта под надлежащим камуфляжным покрытием.

Относительно задней части обновленный бампер получил новые боковые вентиляционные отверстия в соответствии с формой задних крыльев, больший диффузор, а также некоторые новые фальшивые вентиляционные отверстия и угловые детали над ним. Lamborghini сохранил четыре выхлопные трубы, как и в текущем Urus.

Urus EVO будет еще более мощным. Улучшенная версия 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 641 лошадиных сил (478 кВт/650 л.с.) в текущей модели, может легко производить более 700 лошадиных сил.

Обновленный Lamborghini Urus должен дебютировать в августе 2022 года на Pebble Beach Concours d’Elegance.