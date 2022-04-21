Сбил "Камазом" пешехода и сбежал: в Одесской области задержали наглого водителя

полиция, люди

Правоохранители задержали водителя "Камаза", который сначала сбил пешехода, а потом сбежал с места происшествия.

Как пишет Politeka.net, правоохранители продолжают свою работу несмотря на сложную ситуацию в Украине. Так, 21 апреля, стало известно, что полиция задержала мужчину, который совершил ДТП на трассе Одесса - Рени, передает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Взявшись за расследование дела, полицейские собрали показания очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия, и через несколько часов разыскали водителя. Муж пояснил, что поздно среагировал на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги, а покинул место происшествия, потому что думал: сможет избежать ответственности", - было отмечено в публикации.

Известно, что пешеход умер в больнице, а водителю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.


Артём Батечко, politeka.net

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