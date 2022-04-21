США запретят роSSийским кораблям заходить в свои порты — Байден

Правило будет касаться судов под флагом РФ и тех, что принадлежат РоSSии, информирует ZN.ua.

США запретят роSSийским кораблям заходить в свои порты — Байден

Соединенные Штаты Америки запретят заходить в американские порты судам РФ. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время брифинга.

“Соединенные Штаты запретят заход роSSийских кораблей, как ранее сделала Европа. То есть ни один корабль под роSSийским флагом или принадлежащий РоSSии не сможет пришвартоваться в одном из наших портов”, — заявил Байден.


Максим Царук, ZN.ua

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