США запретят роSSийским кораблям заходить в свои порты — Байден

Соединенные Штаты Америки запретят заходить в американские порты судам РФ . Об этом сообщил президент США Джо Байден во время брифинга .

“Соединенные Штаты запретят заход роSSийских кораблей, как ранее сделала Европа. То есть ни один корабль под роSSийским флагом или принадлежащий РоSSии не сможет пришвартоваться в одном из наших портов”, — заявил Байден.