В Украину едет бензин из ФРГ и LPG из Штатов: когда исчезнет дефицит

Ситуация может стабилизироваться через неделю-две, а по ценам украинцам следует ориентироваться на мировые, информирует ZN.ua.

Дефицит горючего снова усилился, а цены, несмотря на госрегулирование, идут вверх. Что происходит на рынке нефтепродуктов, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

"Дефицит продолжается. С одной стороны, очередей на заправки нет, хотя с другой – много станций по всей стране простаивает, а работающие станции не имеют всего ассортимента и отпускают всего по 20 л. В последнее время наблюдаю введение ограничений и для коммерческих клиентов. Единые неприкосновенные и полностью обеспечены – силовики и муниципалитеты. Почему сохраняется нехватка?", - пишет эксперт.

Первая причина, по его мнению, кроется в уничтожении оккупантами единственного действующего в Украине Кременчугского НПЗ.


Лия Ильченко, ZN.ua

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