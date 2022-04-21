Маршрутка с пассажирами влетела в столб, много пострадавших: кадры и детали ДТП в Кривом Роге

Маршрутка с пассажирами влетела в столб, много пострадавших: кадры и детали ДТП в Кривом Роге

В Сети появились кадры с места ДТП в Кривом Роге на улице Ярославской, в результате которого пострадали пассажиры маршрутки.

Как сообщают в Телеграм-канале «Днепр оперативный», маршрутка врезалась в столб.

По предварительным данным, 10 человек получили легкие травмы и были доставлены в 11-ую больницу. Водитель и пассажир, который в момент удара находился на переднем сидении, в тяжелом состоянии находятся в «тысячке».

«На месте аварии работали кареты скорой помощи, патрульные полицейские и следователь по ДТП. Предварительно, авария случилась по невнимательности водителя. Истинную причину ДТП установят правоохранители», - говорится в сообщении.

Так, спикер Минобороны Александр Мотузянык назвал ее маловероятной.

По его словам, противник пока сосредоточится на тех целях, о которых официально заявили роSSийские власти, по крайней мере в ближайшем будущем.

«Ведь на каждого солдата работает 3-4 человека с тылового снабжения. Солдата нужно обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика слишком усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать», - пояснил Мотузянык.


Катерина Петренко, politeka.net

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