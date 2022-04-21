Антирекорд: автогаз в Украине подорожал до 30 грн за литр

На заправках сети KLO автогаз подорожал на 50 копеек и достиг отметки в 30,49 гривен за литр. Раньше в Украине еще никогда так дорого топливо для автомобилей с ГБО не стоило.

В целом же по состоянию на 20 апреля средняя цена автогаза на украинских АЗС составляла 29,22 гривен за литр.

Похоже, начинает сбываться прогноз некоторых экспертов, которые говорили, что в Украине скоро автогаз будет стоить столько же, сколько бензин. Или даже дороже. Напомним, на прошлой неделе компания Укргаздобыча на торгах продала сжиженный газ по цене 57 000 гривен за тонну. Это рекорд за всю историю рынка.

Подорожание топлива для авто с ГБО происходит по нескольким причинам. Например, из-за проблем с поставками, а также из-за того, что другие виды топлива в условиях войны становятся дефицитом.

Напомним, в Украине уже почти год действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Это одна из мер по сдерживанию роста цен. Некоторые эксперты считают, что если отменить госрегулирование цен на топливо, то не будет его дефицита.

Ранее сообщалось, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.