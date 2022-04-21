Оккупанты украли и разобрали на запчасти... новый пожарный автомобиль, - Небитов

"Сняли приборы, руль, пожарное оборудование, гидранты, шланги, фары, сиденья и все колеса (это у них особое развлечение – воровать колеса)".

РоSSийские оккупанты угнали новый пожарный автомобиль МАЗ, а затем разобрали его на запчасти.

Об инциденте сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Белорусью, а вот дальше случилось непредсказуемое. Вместо того, чтобы украсть автомобиль, россияне в этом же лесу, как саранча, разобрали его на детали, подчеркиваю - новый пожарный автомобиль МАЗ", - отметил Небитов.

По его словам, захватчики сняли "приборы, руль, пожарное оборудование, гидранты, шланги, фары, сиденья и все колеса (это у них особое развлечение – воровать колеса)".

"Возможно, все эти запчасти создают симбиоз с украденными частями нашей чернобыльской исторической реконструкции поста ГАИ, где с автомобиля ВАЗ 21011 украли фары", - сыронизировал глава полиции Киевщины.

Напомним, отец одного из роSSийских захватчиков посоветовал сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а недостаток денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "…разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, мерседесы…", "снимите генератор, если целый. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20… Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч".