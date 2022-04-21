Henkel уходит из РоSSии

Немецкая компания Henkel объявила о прекращении работы в РоSSии в связи с поддержкой западных санкций. Это может негативным образом отразиться на роSSийском автопроме.

У Henkel в РоSSии 11 заводов, которые производят различную продукцию, в том числе для всех предприятий Ford Sollers. Речь идет, в частности, про клеи, герметики и функциональные покрытия для вклейки автомобильных стёкол и установки кузовных деталей, а также материалы, очистители, формовочные смазки и другие компоненты для ремонта машин.

На данный момент в РоSSии заменить эту продукцию для автомобильной промышленности практически нечем. В результате у тех немногочисленных заводов, которые до сих пор еще выпускают автомобили, проблемы могут стать еще серьезней.

Кстати, на данный момент в РФ автомобили продолжают выпускать только 4 завода - УАЗ, Хавейл Мотор Рус, Мазда Соллерс (кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6) и Автотор (автомобили Kia и Hyundai).

Остальные автомобильные заводы приостановили свою деятельность, в том числе и АвтоВАЗ. Правда, утверждается, что в конце апреля АвтоВАЗ вновь запустит свои конвейеры.

Напомним, ранее сообщалось, что в РоSSии будут выпускать упрощенные автомобили Lada – без подушек безопасности, ABS и ESP.