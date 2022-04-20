Бесплатную растаможку автомобилей могут продлить

В Украине, которая сражается с роSSийскими оккупантами, сейчас не нужно платить за растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Эту льготу могут продлить вплоть до 24 июня 2022 года.

Бесплатную растаможку автомобилей могут продлить

Бесплатная растаможка автомобилей в нашей стране введена на время военного положения. Оно заканчивается 25 апреля, но президент Владимир Зеленский уже внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий продление военного положения. Это значит, что бесплатная растаможка будет тоже продлена, автоматически.

Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что военное положение продлят вплоть до 24 июня 2022 года. Правда, официально это пока не подтверждено. В предыдущий раз военное положение продлили на 30 дней.

Бесплатную растаможку автомобилей могут продлить

К сожалению, текст этого проекта закона еще не обнародован. Сейчас он находится на рассмотрении в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, при бесплатной растаможке нужно только заплатить за регистрацию автомобиля. Других платежей нет. После войны эту льготу, судя по всему, отменят.

Ранее стало известно, что на польских пунктах пропуска на въезде в Украину образовались большие очереди автомобилей из-за желающих воспользоваться бесплатной растаможкой.


Максимов Віталій, Тудей

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