Hyundai превратила минивен в "космический корабль": как выглядит роскошный кемпер

Staria Lounge Camper поразил поклонников минивэнов благодаря своему стилю, напоминающему космический корабль.

Об этом пишет CarScoops, информирует Апостроф .

Кемпер имеет все технические функции, которые можно ожидать от современного минивэна высокого класса. Визуально его выделяет аэродинамически оптимизированная выдвижная крыша с электроприводом и боковой тент, превращающий его в мобильное место для кемпинга.

Минивэн доступен в двух вариантах: одиннадцатиместном (Camper 11) и четырехместном (Camper 4). В обоих случаях задние сиденья складываются, образуя кровать для двух взрослых, а на откидной крыше есть дополнительный двуспальный матрас еще для двух человек.

В четырехместном кемпере есть крутая кухня и модуль для хранения с левой стороны. Там размещен холодильник, раковину, резервуар для воды на 70 литров, бак для отходов съемная насадка для душа и складной стол.

Также производитель оснастил авто убирающимся тентом со встроенным светодиодом, уличным стол, выдвигающимся из задней двери, двумя складными стульями, москитной сеткой для задней двери и внешним источником питания.

Под капотом находится 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 174 л.с. (130 кВт / 177 л.с.) и крутящим моментом 430 Нм. Staria Lounge Camper имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а за дополнительную плату можно получить полный привод.