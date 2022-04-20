Hyundai превратила минивен в "космический корабль": как выглядит роскошный кемпер

Staria Lounge Camper поразил поклонников минивэнов благодаря своему стилю, напоминающему космический корабль.

Об этом пишет CarScoops, информирует Апостроф.

Кемпер имеет все технические функции, которые можно ожидать от современного минивэна высокого класса. Визуально его выделяет аэродинамически оптимизированная выдвижная крыша с электроприводом и боковой тент, превращающий его в мобильное место для кемпинга.

Минивэн доступен в двух вариантах: одиннадцатиместном (Camper 11) и четырехместном (Camper 4). В обоих случаях задние сиденья складываются, образуя кровать для двух взрослых, а на откидной крыше есть дополнительный двуспальный матрас еще для двух человек.

В четырехместном кемпере есть крутая кухня и модуль для хранения с левой стороны. Там размещен холодильник, раковину, резервуар для воды на 70 литров, бак для отходов съемная насадка для душа и складной стол.

Также производитель оснастил авто убирающимся тентом со встроенным светодиодом, уличным стол, выдвигающимся из задней двери, двумя складными стульями, москитной сеткой для задней двери и внешним источником питания.

Под капотом находится 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 174 л.с. (130 кВт / 177 л.с.) и крутящим моментом 430 Нм. Staria Lounge Camper имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а за дополнительную плату можно получить полный привод.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.
Блок рекламы


Похожие новости
BMW обновила флагмана: как выглядит кросовер X7BMW обновила флагмана: как выглядит кросовер X7
"Позор роSSийской армии": Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія""Позор роSSийской армии": Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія"
РоSSия превратилась в бесполетную зону для авиации: данные онлайн-радараРоSSия превратилась в бесполетную зону для авиации: данные онлайн-радара
Hyundai и Kia пересмотрят производство своих автомобилей в РФ
Снова Hyundai: названы самые безопасные автомобилиСнова Hyundai: названы самые безопасные автомобили
Седан Hyundai Accent нового поколения попался в объективы фотошпионовСедан Hyundai Accent нового поколения попался в объективы фотошпионов
Hyundai начал продавать фургон за 11 000 долларовHyundai начал продавать фургон за 11 000 долларов
Force 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя FiskerForce 1: посмотрите на роскошный 755-сильный суперкар от основателя Fisker
Автомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhoneАвтомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhone
Hyundai и Kia проверяют на склонность к возгоранию двигателейHyundai и Kia проверяют на склонность к возгоранию двигателей
Последние новости
Подгружаем последние новости