Hyundai превратила минивен в "космический корабль": как выглядит роскошный кемпер
Staria Lounge Camper поразил поклонников минивэнов благодаря своему стилю, напоминающему космический корабль.
Об этом пишет CarScoops, информирует
Кемпер имеет все технические функции, которые можно ожидать от современного минивэна высокого класса. Визуально его выделяет аэродинамически оптимизированная выдвижная крыша с электроприводом и боковой тент, превращающий его в мобильное место для кемпинга.
Минивэн доступен в двух вариантах: одиннадцатиместном (Camper 11) и четырехместном (Camper 4). В обоих случаях задние сиденья складываются, образуя кровать для двух взрослых, а на откидной крыше есть дополнительный двуспальный матрас еще для двух человек.
В четырехместном кемпере есть крутая кухня и модуль для хранения с левой стороны. Там размещен холодильник, раковину, резервуар для воды на 70 литров, бак для отходов съемная насадка для душа и складной стол.
Также производитель оснастил авто убирающимся тентом со встроенным светодиодом, уличным стол, выдвигающимся из задней двери, двумя складными стульями, москитной сеткой для задней двери и внешним источником питания.
Под капотом находится 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 174 л.с. (130 кВт / 177 л.с.) и крутящим моментом 430 Нм. Staria Lounge Camper имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а за дополнительную плату можно получить полный привод.