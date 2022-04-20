Под Киевом дорожники перекрыли Житомирскую трассу: опубликована схема объезда

В Киевской области перекрыли движение на трассе "Киев-Чоп" в районе села Калиновка. На этом участке дороги проведут ремонтные работы, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Объезд будет возможен через территорию "Komodor Logistics park", пока проводятся ремонтные работы.

"Из-за необходимости проведения дорожных работ на 52-м километре трассы М-06 движение близ населенного пункта Калиновка перекрыто. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра. Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и извиняемся за временные неудобства", – отметили в министерстве инфраструктуры.

В министерстве добавили, что стараются максимально быстро очистить трассу от последствий роSSийского вторжения.

"Сейчас более сотни километров очищены от уничтоженной техники и мусора. Однако, местами дорога до сих пор опасна", – отметили в пресс-службе.


Инна Погрибная, Апостроф

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