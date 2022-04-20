В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0

В РоSSии, которая из-за вторжения своих войск столкнулась с беспрецедентными санкциями западных стран, разрешили выпускать автомобили экологического класса Евро-0. Об этом написали роSSийские СМИ .

Ранее в РоSSии для автомобилей действовал экологический стандарт Евро-5. Однако, от него отказались и с 1 апреля разрешили самый низкий экологический стандарт - Евро-0. Предполагается, что это позволит больше выпускать автомобилей.

Утверждается, что это временная мера, введенная по 31 декабря 2022 года из-за дефицита комплектующих (речь идет про современные электронные блоки управления двигателями, регулирующих уровень выбросов вредных веществ). Но, как говорит народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное…

Напомним, АвтоВАЗ будет выпускать упрощенные автомобили Lada – без подушек безопасности, систем ABS и ESP, а также без другого ранее обязательного оборудования. Это связано с большим дефицитом микрочипов, электронных компонентов и комплектующих. Ранее эти комплектующие в РоSSию ввозили из-за границы. Однако, они попали под западные санкции.

Ранее стало известно, что концерн Stellantis, один из крупнейших в мире автопроизводителей, полностью прекратил работу в РоSSии.