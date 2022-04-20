В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0

В РоSSии, которая из-за вторжения своих войск столкнулась с беспрецедентными санкциями западных стран, разрешили выпускать автомобили экологического класса Евро-0. Об этом написали роSSийские СМИ.

В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0

Ранее в РоSSии для автомобилей действовал экологический стандарт Евро-5. Однако, от него отказались и с 1 апреля разрешили самый низкий экологический стандарт - Евро-0. Предполагается, что это позволит больше выпускать автомобилей.

Утверждается, что это временная мера, введенная по 31 декабря 2022 года из-за дефицита комплектующих (речь идет про современные электронные блоки управления двигателями, регулирующих уровень выбросов вредных веществ). Но, как говорит народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное…

В РФ начали выпускать автомобили экологического класса Евро-0

Напомним, АвтоВАЗ будет выпускать упрощенные автомобили Lada – без подушек безопасности, систем ABS и ESP, а также без другого ранее обязательного оборудования. Это связано с большим дефицитом микрочипов, электронных компонентов и комплектующих. Ранее эти комплектующие в РоSSию ввозили из-за границы. Однако, они попали под западные санкции.

Ранее стало известно, что концерн Stellantis, один из крупнейших в мире автопроизводителей, полностью прекратил работу в РоSSии.


Максимов Віталій, Тудей

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