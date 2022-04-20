Все больше украинцев возвращается из-за границы домой - Укрзализныця

Укрзализныця с начала войны эвакуировала за границу 500 тысяч украинцев, сообщили в ведомстве.

"Больше всего пассажиров выехало в Польшу. Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. Сейчас Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице, Вену и Исакчу", – отметили в Укрзализныце, информирует Апостроф.

В то же время, компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы.

"С 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров", – говорится в сообщении.

После завершения боевых действий Укрзализныця обещает организовать маршруты для возвращения украинцев домой.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день украинские граждане все еще имеют возможность выехать за границу по внутреннему паспорту – Государственная пограничная служба Украины продлила такую возможность.

В Укрзализныце напоминают, что большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал о возобновлении сообщения со столицей на Житомирской трассе. Вблизи села Стоянка открыта новая временная переправа через реку Ирпень, работает она и в направлении Житомира и Киева, отмечал министр.


Иван Троянов, Апостроф

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