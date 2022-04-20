Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки
Эксперты предрекают серьезный дефицит запчастей из-за переориентации мирового автопрома на электрокары. Так, уже в ближайшие пару лет на рынке запчастей может произойти настоящая катастрофа. К соответствующему выводу пришли в консалтинговой фирме McKinsey & Company.
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Неутешительный прогноз дали эксперты и по рынку трансмиссий, где ожидается снижение рынка с 93 до 25 миллиардов долларов.
Главной причиной такого резкого падения рынка запасных частей — появление и стремительное развитие электромобилей, которые в последние годы становятся все более и более популярными.
Именно по этой причине, McKinsey & Company советует производителям деталей двигателей и трансмиссий начать трансформацию своего бизнеса. Иначе их ждет постепенный спад производства.