Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки

Эксперты предрекают серьезный дефицит запчастей из-за переориентации мирового автопрома на электрокары. Так, уже в ближайшие пару лет на рынке запчастей может произойти настоящая катастрофа. К соответствующему выводу пришли в консалтинговой фирме McKinsey & Company.

Как сообщает Bigmir , эксперты подсчитали, что если в 2019 году рынок запчастей для ДВС имел оценку в 73 миллиарда долларов, то к 2035 году объем рынка уменьшиться до 17 млрд долларов.

Неутешительный прогноз дали эксперты и по рынку трансмиссий, где ожидается снижение рынка с 93 до 25 миллиардов долларов.

Главной причиной такого резкого падения рынка запасных частей — появление и стремительное развитие электромобилей, которые в последние годы становятся все более и более популярными.

Именно по этой причине, McKinsey & Company советует производителям деталей двигателей и трансмиссий начать трансформацию своего бизнеса. Иначе их ждет постепенный спад производства.