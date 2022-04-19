Крупнейший в мире автопроизводитель ушел из РФ

Концерн Stellantis, один из крупнейших в мире автопроизводителей, объявил, что он полностью прекращает работу в РоSSии. Американо-итальянский автогигант это сделал для того, чтобы подержать западные санкции и ради безопасности своих сотрудников.

Глава Stellantis Карлос Таварес еще 31 марта на встрече с профсоюзными лидерами заявил, что будет приостановлена работа роSSийского завода в Калуге. Перед этим Таварес заявил о прекращении поставок на роSSийский рынок новых автомобилей концерна.

Таким образом, теперь в РоSSии прекратятся продажи новых автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel, а также Jeep и Fiat. Именно этими брендами владеет Stellantis.

Напомним, из-за вторжения роSSийских войск в Украину, в РоSSии, поддерживая западные санкции, прекратили работать практически все мировые автопроизводители. На роSSийском рынке остались, например, китайские автопроизводители.

Между тем, АвтоВАЗ остановил производство из-за дефицита микрочипов и компонентов, и теперь хочет выпускать "упрощенные" автомобили Lada (без подушек безопасности и различных систем, обеспечивающих безопасность). При этом моторы будут адаптированы под топливо экологического стандарта Евро-2.

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