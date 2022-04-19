General Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Больше не будет поставок дилерам, а сотрудники буду уволены, информирует
Американский автоконцерн General Motors (GM) окончательно покидает роSSийский рынок. Дилерам сообщили, что не будет поставок новых автомобилей ввиду санкций США. Кроме того, будут уволены все сотрудники роSSийского представительства. Это будет первый автоконцерн, который уходит из РоSSии полностью после начала войны РоSSии против Украины. Об этом
После аннексии Крымского полуострова Россией, GM прекратил производство автомобилей в РФ и поставлял туда только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта эти автомобили попали под запрет на экспорт в РФ.
Концерн «поставил на паузу» свою активность в РоSSии и ожидал разъяснений от американского регулятора. После полученных разъяснений компания заявила о полном уходе с роSSийского рынка.
Концерн не будет компенсировать дилерам вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортера». В 2015 году такие затраты частично компенсировались продавцам.