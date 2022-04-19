General Motors окончательно уходит с роSSийского рынка

Американский автоконцерн General Motors (GM) окончательно покидает роSSийский рынок. Дилерам сообщили, что не будет поставок новых автомобилей ввиду санкций США . Кроме того, будут уволены все сотрудники роSSийского представительства. Это будет первый автоконцерн, который уходит из РоSSии полностью после начала войны РоSSии против Украины. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

После аннексии Крымского полуострова Россией , GM прекратил производство автомобилей в РФ и поставлял туда только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта эти автомобили попали под запрет на экспорт в РФ .

Концерн «поставил на паузу» свою активность в РоSSии и ожидал разъяснений от американского регулятора. После полученных разъяснений компания заявила о полном уходе с роSSийского рынка.

Концерн не будет компенсировать дилерам вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортера». В 2015 году такие затраты частично компенсировались продавцам.