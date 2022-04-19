Киевскую кольцевую электричку интегрируют в проект Kyiv City Express - Укрзализныця

Начиная со вторника, 19 апреля, на маршруте киевской кольцевой электрички начинает курсировать еще один модернизированный электропоезд, а также добавляется остановка на станции Киевская Русановка.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, информирует Апостроф.

Как отметил глава правления компании Александр Камышин, война дала дополнительный стимул для развития проекта Kyiv City Express, начатого в 2021 году.

"Киевская кольцевая электричка станет частью этого проекта. Менее чем через месяц она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички", – говорит он.

В свою очередь член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский рассказал, что платформу Киевская Русановка привели в порядок уже во время войны. По его словам, эта остановка была заброшенной с 2011 года.

"Мы в короткие сроки ее реанимировали, в частности, отремонтирована и укреплена платформа. Эта остановка будет точно популярна у жителей Русановки, Березняков, Соцгорода и других близлежащих кварталов", – объясняет он.

Руководитель пригородных перевозок компании добавил, что отремонтированная электричка теперь имеет подсветку зоны посадки и высадки пассажиров, обновленные санузлы, отдельные места для перевозки велосипедов, новые эргономичные сиденья для пассажиров и многое другое. Также обновленная электричка полностью приспособлена для людей с инвалидностью.

"Во время войны электричка пользуется большой популярностью, ведь позволяет быстро и безопасно добраться до места назначения и фактически соединяет правый и левый берега Киева, пока столичный метрополитен работает с некоторыми ограничениями", – рассказали в УЗ.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что во время войны Укрзализныця бесплатно выполняла значительное количество работы, например эвакуационные рейсы. Именно поэтому государство выделило 18 млрд. грн. для поддержки компании.


Иван Троянов, Апостроф

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