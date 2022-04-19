Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова

Выходит, мелитопольцам – консервы, а в Чечню – новенькие «джондиры», информирует ZN.ua.

Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
© Официциальный сайт Кремля

Одно из наиболее громких мародерских преступлений произошло в Мелитополе. С выставочной площадки компании «Агротек-Інвест» — официального дилера американского производителя сельхозтехники компании John Deere в Украине — кадыровцы похитили три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел, пишет в статье для ZN.UA Валентина Самар.

Самое интересное, что компании удалось вычислить, куда вывезли украденную технику: благодаря установленным на ней системам, специалисты установили, что сейчас техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку от Грозного.

Кому же досталась украденная техника? Судя по адресу, который засветился благодаря установленным маячкам, комбайны и трактор пригнали на территорию уже ликвидированного «госхоза «Закан-Юрт», специализация которого — возделывание зерновых.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, который возглавляет администрацию района. Последний известен также тем, что 11 лет был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. Так что не удивительно, что в селе на средства фонда строится много социальных объектов, на открытии которых можно увидеть еще одного знакового персонажа — Адама Делимханова, который командует сейчас кадыровскими убийцами на востоке Украины.

Фонд Кадырова-старшего теперь знают и в Мелитополе, потому что именно от него жителям заблокированных населенных пунктов оккупанты развозят «гуманитарку» фурами, облепленными портретами Ахмата Кадырова. Значит, мелитопольцам — консервы, а в Чечню — новенькие «джондиры». Выгодная «благотворительность», однако.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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