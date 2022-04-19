Бесплатная растаможка евроблях привела к очередям на въезд в Украину

На польских пунктах пропуска на въезде в Украину образовались очень большие очереди из-за желающих воспользоваться бесплатной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации. Об этом проинформировала пресс-служба ГПСУ.

Бесплатная растаможка евроблях привела к очередям на въезд в Украину

В частности, очереди из евроблях на въезд в Украину образовались на трех польских пунктах пропуска. Польские пограничники не успевают оформлять документы, такое большое количество желающих въехать в нашу страну.

Поэтому граждан призвали въезжать на украинскую территорию через другие пункты пропуска, а потом оформлять документы на машины на внутренних таможенных постах.

Напомним, в Украине на время военного положения сделали бесплатной растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Только нужно заплатить за регистрацию автомобиля в сервисном центре МВД (в том числе в Пенсионный фонд). Эта льгота действует до конца войны.

Бесплатная растаможка евроблях привела к очередям на въезд в Украину

Украинцы сейчас могут чуть ли не в два раза дешевле купить автомобиль на иностранных номерах, так как не нужно платить за растаможку. Правда, во время войны из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста…

Ранее сообщалось, что в Украине снова начали продавать новые автомобили Skoda.


Максимов Віталій, Тудей

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