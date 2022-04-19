Производитель Peugeot, Opel и Citroen останавливает работу в РоSSии из-за санкций.

В РФ полноценно работают только УАЗ и китайский Haval.

Производитель Peugeot, Opel и Citroen останавливает работу в РоSSии из-за санкций.
Фото: twitter.com/groupepsa_en

Автоконцерн Stellantis остановил сборку в РоSSии "из-за ежедневно нарастающей угрозы перекрестных санкций и логистических проблем". На заводе Stellantis под Калугой собирали автомобили Opel, Citroen и Peugeot разных моделей.

Остановка предприятия означает, что на данный момент в РоSSии остаются только два полноценно работающих автосборочных производства: УАЗ и китайский Haval, отмечает издание The Bell.

По данным портала "Автостат", всего в РоSSии продолжают производство легковых автомобилей четыре автозавода. Речь также идет о предприятиях "Мазда Соллерс" (совместное предприятие владельца УАЗ и японской Mazda) и "Автотор" (выпускает корейские Kia и Hyundai, но больше не выпускает BMW).

О том, что завод в Калуге вынужден будет приостановить работу из-за нехватки запчастей, генеральный менеджер компании Карлос Таварес заявлял еще в конце марта.

Ранее сегодня производитель бытовой химии немецкая компания Henkel объявила о выходе с роSSийского рынка.

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