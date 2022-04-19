200 человек в вагоне на 20 мест: днепровская героиня железной дороге рассказала о пережитом

поезд, Укрзализныця

Проводница пассажирского вагона, днепрянка Алла Гадирова рассказала, как работает в военное время.

Как передает "Наш город" на железной дороге работает Алла почти 18 лет. Работу свою обожает и не представляет себя кем-то другим. Алла - человек, который помогает украинцам добраться до безопасного места. Работу не бросила, потому что считает, что нужна своей Родине, что может принести пользу людям.

Ее рассказ о нелегком труде проводников во время войны пробирает до костей.

Железная дорога, поезд, УЗ, Укрзалізниця

"С началом войны рейсов стало больше. Дома почти не бываю. Первые недели было очень тяжело. Люди массово эвакуировались. Когда подавали поезд на перрон, люди толпились, толкались, дрались за места. В такой мешанине часто терялись дети. У мамы, например, маленький ребенок на руках, а старшая рядом за ручку держится. Ребенка выдирали из рук.

В вагоне люкс, который рассчитан 20 мест, я перевозила по 200 человек. Люди в купе в десятерых сидели, стояли в коридоре и в тамбурах. Даже в купе проводников было полно людей. Сидели на кроватях, и на полу. Чтобы не сидеть на холодном, мы брали резиновые коврики из туалета и стелили на пол. Картонки также подкладывали. Выкручивались как могли.

У всех была паника и страх. У каждого своя ужасная история. И все это как послушаешь...ужас. Надо было держаться, улыбаться и подбадривать людей. Плакала в каких-то закоулках, чтобы никто не видел. А потом снова с улыбкой к пассажирам. Кому чаю горячего, кому поесть, а кому и словом добрым, — поделилась пережитым проводница.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедииТрагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедии
Сегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – ЧерниговСегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов
Восстановлением и расчисткой дорог Киевщины занимаются 250 человек и 117 единиц техники – КубраковВосстановлением и расчисткой дорог Киевщины занимаются 250 человек и 117 единиц техники – Кубраков
В Одесской области автомобиль подорвался на мине, хотели сократить путь: "Это не место для отдыха!"В Одесской области автомобиль подорвался на мине, хотели сократить путь: "Это не место для отдыха!"
Пассажирский поезд "Ужгород-Краматорск" смял авто на переезде: появились фото с местаПассажирский поезд "Ужгород-Краматорск" смял авто на переезде: появились фото с места
Суды массово отменяют штрафы за стоянку в неположенном местеСуды массово отменяют штрафы за стоянку в неположенном месте
Tesla увеличит производство компонентов в Шанхае, чтобы нарастить экспорт электромобилей с местного заводаTesla увеличит производство компонентов в Шанхае, чтобы нарастить экспорт электромобилей с местного завода
В Киевской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадали 7 человекВ Киевской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадали 7 человек
В Николаевской области Toyota врезалась в тягач MAN, погибли пять человек, среди них - ребенокВ Николаевской области Toyota врезалась в тягач MAN, погибли пять человек, среди них - ребенок
На Полтавщине столкнулись грузовик, легковой автомобиль, маршрутка и тягач, пострадали 11 человекНа Полтавщине столкнулись грузовик, легковой автомобиль, маршрутка и тягач, пострадали 11 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости