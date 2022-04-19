В ДТП на Днепрпетровщине погибли 12 людей: полиция обратилась к жителям

За последние 5 дней в Днепре произошло 9 аварий, в которых погибли 3 человека, 11 — травмированы.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

За то же время, на территории Днепропетровской области произошло 21 ДТП, в которых погибли 12 и травмированы 20 человек.

Большинство ДТП произошло из-за превышения водителями безопасной скорости.

Полицейские напоминают:

— в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч;

— Вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч. На автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять.