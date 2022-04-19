Санкции возвращают рф в 90-е: путинское правительство разрешит делать устаревшие авто класса "Евро-0"

Путинское правительство задумалось о разрешении на производство двигателей устаревших классов в плоть до "Евро-0". Для понимания: в Европе, США и Японии "Евро-0" действовал до 1992 года, а "Евро-1" – до 1995 года. Об этом пишут роSSийские СМИ и Телеграм-каналы.

КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2". Вот только продавать эти автомобили завод еще не может – именно потому, что такие стандарты пока что запрещены роSSийскими законами.

Самое интересное, что правила Таможенного союза (входят россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) запрещают продажу авто с классом ниже "Евро-5". Но из-за санкций роSSийские автоконцерны уже не могут выпускать такие двигатели: остановлены поставки электронных блоков управления.