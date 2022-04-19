Санкции возвращают рф в 90-е: путинское правительство разрешит делать устаревшие авто класса "Евро-0"

Санкции возвращают рф в 90-е: путинское правительство разрешит делать устаревшие авто класса "Евро-0"

Путинское правительство задумалось о разрешении на производство двигателей устаревших классов в плоть до "Евро-0". Для понимания: в Европе, США и Японии "Евро-0" действовал до 1992 года, а "Евро-1" – до 1995 года. Об этом пишут роSSийские СМИ и Телеграм-каналы.

КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2". Вот только продавать эти автомобили завод еще не может – именно потому, что такие стандарты пока что запрещены роSSийскими законами.

Самое интересное, что правила Таможенного союза (входят россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) запрещают продажу авто с классом ниже "Евро-5". Но из-за санкций роSSийские автоконцерны уже не могут выпускать такие двигатели: остановлены поставки электронных блоков управления.

Фактически такие изменения вернут автопром РФ к стандартам 1990-х годов. Аналитики считают, что россиянам вряд ли понравятся такие автомобили, и спрос упадет.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
Блок рекламы


Похожие новости
Укравтодор приступил к расчистке улиц освобожденного ВорзеляУкравтодор приступил к расчистке улиц освобожденного Ворзеля
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
В Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензинВ Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензин
В Украине снова начали продавать новые автомобили SkodaВ Украине снова начали продавать новые автомобили Skoda
МВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилейМВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилей
Растаможка авто: какие правила действуют во время военного положенияРастаможка авто: какие правила действуют во время военного положения
Бесплатная растаможка: кто может ввозить авто из-за границыБесплатная растаможка: кто может ввозить авто из-за границы
В Буче появилось кладбище расстрелянных авто: фото и видеоВ Буче появилось кладбище расстрелянных авто: фото и видео
Нужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристовНужна ли автогражданка при военном положении – ответ юристов
В освобожденных от врага областях очищены 200 км дорог и возведены 6 временных мостов - УкравтодорВ освобожденных от врага областях очищены 200 км дорог и возведены 6 временных мостов - Укравтодор
Последние новости
Подгружаем последние новости