Гуманитарные коридоры для эвакуации не удается согласовать третий день подряд

На Донбассе продолжаются интенсивные обстрелы.

Гуманитарные коридоры для эвакуации не удается согласовать третий день подряд
© Татьяна Безрук

Третий день не удается согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей в более безопасные места. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что переговоры по этому поводу продолжается.

«Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы в Донбассе», – сообщила Верещук.

Министр также сообщила, что оккупанты отказываются предоставить гуманитарный коридор для эвакуации в Бердянск жителей Мариуполя, который враг беспощадно обстреливают с первых дней войны.

«Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской», – добавила Верещук.

Отметим, что 17 и 18 апреля также не удалось согласовать ни один гуманитарный коридор.

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