2022-04-19
Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
Переправу построили за 13 дней, она расположена на трассе М-06 Киев – Чоп и предназначена для легковых и малогрузовых автомобилей, информирует
Фото иллюстративное© Корреспондент.net
В Киевской области открыли временный мост через реку Ирпень, который позволит восстановить "более-менее нормальное" автомобильное сообщение между Киевом и Житомиром. Переправа находится в селе Стоянка,
Для крупногабаритных автомобилей предусмотрен объезд через населенные пункты Гореничи и Белогородка
"Параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - резюмировали в сообщении.
Оксана Коваль, ZN.ua