Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост

В Киевской области открыли временный мост через реку Ирпень, который позволит восстановить "более-менее нормальное" автомобильное сообщение между Киевом и Житомиром. Переправа находится в селе Стоянка, сообщают на Правительственном портале.

Для крупногабаритных автомобилей предусмотрен объезд через населенные пункты Гореничи и Белогородка

"Параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - резюмировали в сообщении.