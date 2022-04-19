Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост

Переправу построили за 13 дней, она расположена на трассе М-06 Киев – Чоп и предназначена для легковых и малогрузовых автомобилей, информирует ZN.ua.

Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
Фото иллюстративное
© Корреспондент.net

В Киевской области открыли временный мост через реку Ирпень, который позволит восстановить "более-менее нормальное" автомобильное сообщение между Киевом и Житомиром. Переправа находится в селе Стоянка, сообщают на Правительственном портале.

Для крупногабаритных автомобилей предусмотрен объезд через населенные пункты Гореничи и Белогородка

"Параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - резюмировали в сообщении.


Оксана Коваль, ZN.ua

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