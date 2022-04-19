Порадует глаз футуристическими линиями: как будет выглядеть Audi Q5 в 2025 году, фото

Фото кроссовера Audi Q5 нового поколения попали в сеть. Прототип немецкого автопроизводителя был замечен во время его тестирования, информирует Апостроф.

Об этом пишет издание Сarscoops.

Отмечается, что Audi сохранила Q5 простой и привлекательный стиль.

Новая мускулистая передняя часть имеет более широкую однорамную решетку радиатора, обрамленную смелыми вертикальными боковыми впускными отверстиями и светодиодными фарами.

Боковой профиль имеет спортивную линию крыши и спортивное покрытие. Задняя часть имеет задний фонарь полной ширины с анимированным световым освещением, двойным выхлопом и круто изогнутым задним стеклом.

Совершенно новая кабина будет иметь большие экраны и больше технологий, чем когда-либо ранее. У него также будет интерьер, похожий на будущие A4 и e-tron GT. Новый Q5 e-tron будет иметь футуристические линии и сенсорные дисплеи.

Основные технические характеристики: большая цифровая приборная панель, информационно развлекательная платформа третьего поколения Audi (MIB 3), проекционный дисплей и голосовая помощь Amazon Alexa. Вспомогательные водительские средства будут включать полуавтономное управление 2-го уровня с динамическим управлением в полосе, полнодиапазонный адаптивный круиз с регулировкой скорости и адаптивную подвеску.

Q5 будет иметь 48-вольтовые гибридные бензиновые и дизельные двигатели, гибридную трансмиссию. Мягкий гибридизированный бензиновый двигатель базируется на обновленном 2,0-литровом TFSI в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, передающей мощность на все четыре колеса.

Плагин-гибрид совмещает в себе 2,0-литровый рядный 4-литровый двигатель с электродвигателем на 141 л.с. и литий-ионный аккумулятор емкостью 11,3 кВтч для общей мощности системы 362 л.с. (266 кВт).

Третье поколение Q5 будет представлено в 2024 как 2025MY, однако некоторые источники утверждают, что он может появиться на рынке в конце следующего года.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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