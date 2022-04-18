Соединит Киев и города-сателлиты: в УЗ заявили о начале восстановления железнодорожного моста

Укрзализныця, ремост моста, мост

Укрзализныця сообщила о начале восстановления железнодорожного моста, который объединит Киев и города-сателлиты

Укрзализныця сообщает о начале работ по восстановлению железнодорожного моста в Киевской области. Так, в работе задействованы железнодорожники Львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.

В настоящее время идет обустройство ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения. Восстановление моста позволит Укрзализныци вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева. Работы планируется завершить к 8 мая.

Укрзализныця, ремост моста, мост

Отметим, что на странице Укрзализныци в Facebook также показали видео, которое было снято на этом железнодорожном мосту. На кадрах можно увидеть специалистов, которые занимаются восстановлением переправы.


Галина Струс, politeka.net

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