Укравтодор приступил к расчистке улиц освобожденного Ворзеля

Государственное агентство автомобильных дорог Украины анонсировало старт расчистки улиц города Ворзель Киевской области. Дорожники уже приступили к расчистке въезда в город.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, информирует Апостроф.

"Уютный пригород Киева роSSийские оккупанты превратили в свалку и пожарище. И даже после нашествия врага город должен вернуться к жизни. Улица за улицей, километр за километром, после тщательного разминирования, Ворзель будет убран", – отметили в Службе.

В "Укравтодоре" также отчитались о расчистке соседних с Ворзелем городов. Следовательно, силами дорожников уже расчищено 111,7 километра улиц в Ирпене, 27,9 км – в Буче и 18,3 км – в Бородянке.

"Кроме улиц населенных пунктов, работаем на дорогах государственного значения. В фокусе – восстановление проезда разрушенными искусственными сооружениями. Временные переправы уже работают: на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка; на Р-02 Киев – Иванков – Овруч в селе с. Катюженка; Р-30 Подъезд к Ирпеню в селе Романовка", – говорится в сообщении.

Кроме того, частично возобновлено движение в нескольких населенных пунктах Киевщины.

"В пгт Бородянка на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин (движение частично восстановлено по разрушенному мосту). В с. Демидов на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч (объезд через дамбу с. Козаровичи). В пгт Иванков на Р-02 (движение по грунтовому подъезду к понтону). В с. Рудня Шпиловская на Р-02 объехать разрушенную переправу через реку Таль можно по улицам села", – рассказали в ведомстве.

Восстановительные работы производятся на дорогах государственного значения. В частности, на трассе М-06 Киев-Чоп уже полностью расчищена дорога в пределах Киевской области. Также работы продолжаются на следующих дорогах: М-07 Киев – Ковель – Ягодин; Р-30 Подъезд к г. Ирпень; Т-10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/; Т-10-02 Демидов – Гостомель; Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что с начала апреля успешно расчищено 305,5 километров дорог и улиц Киевщины.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, вблизи Стоянки заработал мост через реку Ирпень, возобновивший сообщение с Киевом.


Иван Троянов, Апостроф

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