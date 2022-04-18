"Вернись живым" приобрел для украинских воинов 51 новый пикап Fiat на более 1 млн евро

Технику отправят 68-й отдельной егерской бригаде.

"Вернись живым" приобрел для украинских воинов 51 новый пикап Fiat на более 1 млн евро
Фото: facebook.com/Тарас Чмут

Фонд помощи украинским военным "Вернись живым" приобрел для украинских воинов 51 новый пикап Fiat на сумму более 1 млн евро. Техника предназначена прежде всего для Корпуса резерва и мобильных групп ПВО из ПЗРК и противотанкистов из ПТРК. Авто отправят 68-й отдельной егерской бригаде.

Об этом сообщил глава фонда Тарас Чмут.

Волонтер подчеркнул, что автомобили: пикапы, джипы, бусы – одна из самых больших потребностей армии сейчас. Команда "Вернись живым" за первый месяц полномасштабной войны уже передала несколько десятков автомобилей и в дальнейшем планирует увеличивать объемы и количества помощи.

Чмут отметил, что 51 пикап – это 1026500 евро, то есть около 20 тыс. евро за один автомобиль, оплаченных официально.

"Но новая машина – это новая машина. Это та, которая для начала доедет своим ходом в войска. Не станет в поле, когда нужно лететь на задание. Не требует 24/7 поиска запчастей и доставки их неделями, не требует больше внимания, чем приносит пользы. Мы это уже проходили в 2014/15-х годах… И здесь однозначное преимущество или за новыми или очень свежими авто», – пояснил Тарас Чмут.

Ранее в апреле "Вернись живым" за неделю приобрел для украинских воинов оборудование на сумму более 313 млн грн.

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