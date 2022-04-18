На трассе между Киевом и Житомиром открыли движение временной переправой возле Стоянки

В понедельник утром вблизи Стоянки автомобили начали движение по новой временной переправе через реку Ирпень, которая работает в направлениях и Житомира, и Киева , сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни роSSийского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было прервано", - отметил он, информирует Апостроф .

По его словам, практически с первых дней после освобождения Киевской области Укравтодор начал работать на критически важных объектах. Приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но сама трасса была полем битвы.

В кооперации с военными за 13 дней была возведена временная белощебневая дорога с переправой через реку Ирпень и установлены дорожные знаки.

Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжелый транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями.

"Отмечу, что это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", - сказал Кубраков.