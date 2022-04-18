В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА

В Киеве сменили график работы метро и наземного транспорта. Об этом сообщили в КГГА .

Киевский метрополитен с 18 апреля перевозит пассажиров с 06:30 до 20:00. Интервал движения поездов на всех линиях — до 30 минут. Подземные станции продолжают работать как укрытие. В общем движение поездов осуществляют по следующим линиям:

красная линия — от станции «Академгородок» до станции «Театральная»

от станции «Академгородок» до станции «Театральная» синяя линия — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»

от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки» зеленая линия — от станции метро «Сырец» до станции «Красный хутор».

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" — "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта". Поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Кловская.

Наземный транспорт теперь будет работать с 7:00 до 21:00. В столице для перевозки пассажиров работает 140 автобусов, 57 трамваев и 35 троллейбусов. На 45 маршрутах также двигаются 225 автобусов частных перевозчиков. А через мостовые переходы курсируют 76 автобусов.