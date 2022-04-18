В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА

А до этого уменьшили продолжительность комендантского часа, информирует ZN.ua.

В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
© КГГА, Алексей Самсонов

В Киеве сменили график работы метро и наземного транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Киевский метрополитен с 18 апреля перевозит пассажиров с 06:30 до 20:00. Интервал движения поездов на всех линиях — до 30 минут. Подземные станции продолжают работать как укрытие. В общем движение поездов осуществляют по следующим линиям:

  • красная линия — от станции «Академгородок» до станции «Театральная»
  • синяя линия — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»
  • зеленая линия — от станции метро «Сырец» до станции «Красный хутор».

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" — "Театральная" и "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта". Поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Кловская.

Наземный транспорт теперь будет работать с 7:00 до 21:00. В столице для перевозки пассажиров работает 140 автобусов, 57 трамваев и 35 троллейбусов. На 45 маршрутах также двигаются 225 автобусов частных перевозчиков. А через мостовые переходы курсируют 76 автобусов.


Данил Ганаженко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.
Блок рекламы


Похожие новости
На 17 апреля запланированы дополнительные эвакуационные поезда: графикНа 17 апреля запланированы дополнительные эвакуационные поезда: график
В Киеве переименовали три станции: объявлены новые названияВ Киеве переименовали три станции: объявлены новые названия
В Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршруткахВ Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршрутках
В Киеве планируют переименовать некоторые станции метро: Кличко рассказал деталиВ Киеве планируют переименовать некоторые станции метро: Кличко рассказал детали
График дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - УкрзалізницяГрафик дополнительных эвакуационных поездов на 12 апреля - Укрзалізниця
Парковка в Киеве на время войны бесплатная — КличкоПарковка в Киеве на время войны бесплатная — Кличко
В КГГА рассказали, как сейчас работает столичное метроВ КГГА рассказали, как сейчас работает столичное метро
Как работает транспорт в Киеве во время войны: расписаниеКак работает транспорт в Киеве во время войны: расписание
В Киеве открыли Южный мост для всех автоВ Киеве открыли Южный мост для всех авто
График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"График дополнительных эвакуационных рейсов на 11 апреля - "Укрзалізниця"
Последние новости
Подгружаем последние новости