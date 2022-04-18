Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который незаконно якобы для сил территориальной обороны требовал от владельца СТО передать ему автомобиль. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, фигурант, одетый в военную форму, представился владельцу СТО бойцом территориальной обороны. Он заявил владельцу станции техобслуживания, что его подразделению нужны автомобили. Предприниматель ответил отказом, так как не является владельцем автомобилей, находящихся на СТО.

Фигурант несколько раз заходил на станцию техобслуживания и требовал передать ему автомобиль. Правоохранители его задержали в тот момент, когда он выезжал из СТО на автомобиле одного из клиентов. Задержанный оказался представителем одного из местных добровольческих формирований.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (Вымогательство). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Отметим, что действительно во время военного положения могут изымать автомобили для нужд ВСУ и Сил территориальной обороны. Однако, это делается по определенной процедуре.

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