1000 км на одной зарядке: Mercedes испытал многообещающий электрокар

Новейший электрокар от Mercedes проехал 1008 километров на одном заряде между немецким и французским городами Штутгартом и Кассисом. Кроме того, у него еще осталось 140 км запаса хода.

Об исправлении электрокара в реальных условиях сообщили в BFMTV.

Автомобиль рано утром выехал из уехавшего из немецкого города Зиндельфингена вблизи Штутгарта с символически закрытым портом для зарядки, поскольку целью было добраться до Кассиса на Лазурном берегу, не проходя через зарядные станции.

Фото: Mercedes

Электрокар прибыл в место назначения после 11 часов 32 минут путешествия, имея в запасе еще 140 километров автономного хода.

Этот эксперимент довольно интересен, потому что он проводился в реальных условиях со средней скоростью 87,4 км/ч, пиком 140 км/ч на (немецкой) автомагистрали. Большую роль в автономии играет и внешняя температура: на маршруте EQXX, проходившем через швейцарские Альпы и север Италии, она была от 3 до 18 градусов, уточняет Mercedes.

Большой аккумулятор и самая современная аэродинамика

У перспективного электрокара действительно впечатляющая батарея на 100 кВтч. Вместимость, близкая к большому седану EQS, текущему флагману линейки Mercedes, но с переработанной архитектурой. Аккумулятор занимает на 50% меньше объема и на 30% легче (495 кг) на прототипе EQXX. Элемент, снижающий общую пустую массу транспортного средства до 1755 кг, неплохо для большого, почти 5-метрового, седана. Для сравнения, EQS длиной 5,28 метра показывает почти 2,5 тонны на шкале.

Вторая сильная сторона: особенно отработанная аэродинамика с коэффициентом сопротивления, или Cx, всего 0,17. Специальные шины также были разработаны Bridgestone с очень низким сопротивлением качению, информирует Апостроф .

Также EQXX оснащен крышей с солнечными батареями, что позволяет зарядиться, не останавливаясь возле станций с зарядкой.

"117 солнечных батарей питают 12-вольтовую батарею, питающую вспомогательных потребителей, таких как навигационная система", - объясняет Mercedes, добавляя, что экономия на основной высоковольтной батарее составляет эквивалент 25 километров автономной работы.

Фото: Mercedes

Рекорд потребления

Главное — крайне ограниченное потребление: 8,7 кВтч на 100 километров. На электрокарах, представленных на рынке, скорее приходится рассчитывать на 17 кВт-ч на 100 километров во время движения по трассе.

Правда, это все еще прототип, но Mercedes планирует внедрить новые технологии, опробованные на EQXX, в своих последующих серийных автомобилях. Благодаря уменьшенному объему аккумулятор "можно установить в компактный автомобиль", говорится в пресс-релизе Mercedes.