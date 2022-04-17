В Киевской области расчистили 125 км ключевых транспортных артерий, - ОП

За прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение для 19 594 потребителей.

В Киевской области расчищены 125 км дорог и улиц, в том числе 102 км Житомирской трассы, убрано 14 км трассы М-07 Киев – Ковель, 2,8 км дороги Р-30 на подъезде к Ирпеню, а также 4 км дороги Т- 10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня дорожники асфальтируют временную переправу на подъезде к Ирпеню", - рассказал он.

За прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение для 19 594 потребителей. В частности, полностью восстановлено электроснабжение в поселке Иванков, что позволило запустить воду в систему. В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово – 4 часа утром и 4 часа вечером.

В Буче же возобновить водоснабжение удалось в небольшой части города. Здесь также возобновило работу предприятие, разливающее бутилированную воду.

"Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода", - сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что распределение газа полностью или частично восстановлено в 82 населенных пунктах.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что, согласно решению Кабинета Министров Украины, для ликвидации последствий военных действий Киевская область получит 400 млн грн из резервного фонда Госбюджета.