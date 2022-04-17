ДТП унесло жизни женщин в Днепре: кадры трагедии

полиция, ДТП, скорая

Вечером 15 апреля в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП, во время которого погибли две женщины.

Как передает Репортер, кроме того, пострадали другие участники аварии, находившиеся в автомобилях.

Так, согласно предварительной версии, водитель автомобиля «БМВ» совершил столкновение с другой иномаркой, водитель которой поворачивал на набережную.

Двоих человек из «БМВ» госпитализировали. Во время столкновения погибли две женщины, находившиеся в другом автомобиле, а мужчина с травмами был госпитализирован в больницу им. Мечникова. Причины и детали происшествия выясняются.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
Из-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJИз-за санкций самолеты роSSийских олигархов застряли в Дубае, - WSJ
Отмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всегоОтмена растаможки в Украине: какие автомобили подешевеют сильнее всего
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедииТрагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедии
Километровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасностиКилометровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасности
Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"
Авария унесла жизни людей под Днепром: кадры и подробности трагедииАвария унесла жизни людей под Днепром: кадры и подробности трагедии
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
"Она жива": оккупантам не удалось уничтожить украинскую "Мрию", появились кадры"Она жива": оккупантам не удалось уничтожить украинскую "Мрию", появились кадры
Трамваи в Днепре изменят движение: названа причина и каких маршрутов коснетсяТрамваи в Днепре изменят движение: названа причина и каких маршрутов коснется
Авто вонзилось в блокпост: кадры эпичного ДТП на ОдесчинеАвто вонзилось в блокпост: кадры эпичного ДТП на Одесчине
Бронированное авто "криминального "авторитета" спасло жизни украинских защитниковБронированное авто "криминального "авторитета" спасло жизни украинских защитников
В Днепропетровской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибла женщинаВ Днепропетровской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибла женщина
Последние новости
Подгружаем последние новости