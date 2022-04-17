2022-04-17
Болгария закрыла порты для роSSийских кораблей
Правда есть исключение.
Болгария с 16 апреля запретила судам под роSSийским флагом заходить в свои речные и морские порты,
Запрет введен в рамках санкций Евросоюза, введенных за полномасштабное вторжение РоSSии в Украину.
Исключением станут суда, оказавшиеся в затруднительном положении или нуждающиеся в гуманитарной помощи. Также в болгарские порты смогут войти роSSийские суда, перевозящие энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны Евросоюза.
Юлия Москаленко, ZN.ua