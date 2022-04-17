Болгария закрыла порты для роSSийских кораблей

Правда есть исключение.

Болгария с 16 апреля запретила судам под роSSийским флагом заходить в свои речные и морские порты, сообщили в Морской администрации страны. Под запрет также попали роSSийские корабли, сменившие флаг или перерегистрировавшиеся после 24 февраля.

Запрет введен в рамках санкций Евросоюза, введенных за полномасштабное вторжение РоSSии в Украину.

Исключением станут суда, оказавшиеся в затруднительном положении или нуждающиеся в гуманитарной помощи. Также в болгарские порты смогут войти роSSийские суда, перевозящие энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны Евросоюза.

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