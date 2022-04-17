Болгария закрыла порты для роSSийских кораблей

Болгария с 16 апреля запретила судам под роSSийским флагом заходить в свои речные и морские порты, сообщили в Морской администрации страны. Под запрет также попали роSSийские корабли, сменившие флаг или перерегистрировавшиеся после 24 февраля.

Запрет введен в рамках санкций Евросоюза , введенных за полномасштабное вторжение РоSSии в Украину.