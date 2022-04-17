На 17 апреля запланированы дополнительные эвакуационные поезда: график

"Укрзалізниця" опубликовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 апреля. Однако на сайте УЗ предупредили , что время может меняться, следует следить за обновлениями.

Так, в воскресенье, 17 апреля, запланированы следующие эвакуационные поезда: