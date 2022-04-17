На 17 апреля запланированы дополнительные эвакуационные поезда: график

Время отправки может изменяться.

На 17 апреля запланированы дополнительные эвакуационные поезда: график
© ГСЧС Украины

"Укрзалізниця" опубликовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 апреля. Однако на сайте УЗ предупредили, что время может меняться, следует следить за обновлениями.

Так, в воскресенье, 17 апреля, запланированы следующие эвакуационные поезда:

  • 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс.;
  • 16:30-234/233 Покровск-Чоп;
  • 23:30-233/234 Чоп-Днепр;
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск;
  • 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.

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