У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.
Экипаж удалось спасти.
У берегов Туниса (Северная Африка) затонуло судно с 750 тоннами нефти. Корабль направлялся из Экваториальной Гвинеи на Мальту, пишет Reuters.
Все семь членов экипажа спасены. Сигнал бедствия моряки отправили в семи милях от города Габес, на него отреагировали тунисские ВМС.
Министерство окружающей среды Туниса предварительной причиной крушения назвало плохую погоду.
Бороться с нанесенным ущербом Тунис будет вместе со странами, которые вызвались помочь. По данным местных СМИ, помощь предложила Италия.
На воде должны быть установлены барьеры, которые будут предотвращать распространение топлива.
Организации по охране окружающей среды ранее отмечали, что воды у Габеса по-прежнему были сильно загрязнены из-за того, что туда некоторые предприятия сливают отходы.