У берегов Туниса затонуло судно с 750 тоннами нефти.

У берегов Туниса (Северная Африка) затонуло судно с 750 тоннами нефти. Корабль направлялся из Экваториальной Гвинеи на Мальту, пишет Reuters.

Все семь членов экипажа спасены. Сигнал бедствия моряки отправили в семи милях от города Габес, на него отреагировали тунисские ВМС.

Министерство окружающей среды Туниса предварительной причиной крушения назвало плохую погоду.

Бороться с нанесенным ущербом Тунис будет вместе со странами, которые вызвались помочь. По данным местных СМИ , помощь предложила Италия.

На воде должны быть установлены барьеры, которые будут предотвращать распространение топлива.

Организации по охране окружающей среды ранее отмечали, что воды у Габеса по-прежнему были сильно загрязнены из-за того, что туда некоторые предприятия сливают отходы.