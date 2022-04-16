Временный мост вблизи Стоянки под Киевом откроют в ближайшие дни, – Тимошенко

Переправу почти оборудовали.

Временный мост вблизи Стоянки под Киевом откроют в ближайшие дни, – Тимошенко

Временная переправа вблизи Стоянки на въезде в Киев по трассе М-06 уже почти оборудована и вскоре движение по ней будет открыто, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Мост будет открыт в ближайшие дни», – прокомментировал он видео со строительной площадки.

Этот мост был разрушен еще в первые дни войны с государством-террористом Россией. Его разрушение перекрыло транспортное сообщение со столицей по Житомирской трассе.

Открытие временной переправы возле Стоянки позволит восстановить транспортное сообщение по одному из ключевых логистических маршрутов Украины.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что на ликвидацию последствий военной агрессии РоSSии в Киевской области из резервного фонда было выделено 400 млн. гривен.

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