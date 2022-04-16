В Киеве переименовали три станции: объявлены новые названия

На фоне полномасштабного военного вторжения РоSSии на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.

Переименование связано с тем, что станции носили названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на сайте Киеврады.

В Киевсовете уточнили, что новые названия получили следующие станции: