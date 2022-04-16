2022-04-16
В Киеве переименовали три станции: объявлены новые названия
На фоне полномасштабного военного вторжения РоSSии на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.
Переименование связано с тем, что станции носили названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на
В Киевсовете уточнили, что новые названия получили следующие станции:
- железнодорожная станция "Киев-Октябрьский" переименована в станцию "Грушки";
- железнодорожная станция "Киев-Московский" - на станцию "Киев-Демеевский";
- железнодорожная станция "Киев-Петровка" - на станцию "Почайна".
Алексей Ионов, politeka.net